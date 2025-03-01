Названы лучшие бомбардиры 2025 года

Объявлены футболисты, забившие больше всего голов в международных матчах в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список IFFHS включены игроки, забившие не менее четырех голов в национальных сборных и континентальных кубках.

Этого добились восемь игроков. Возглавляет турнирную таблицу Усман Дембеле, забивший шесть голов. На втором месте по дополнительным показателям находится Вангелис Павлидис, у которого столько же голов.

Отметим, что все голы, забитые игроками "Топ-8", были забиты в турнирах клубного уровня.

1. Усман Дембеле (ПСЖ) - 6

2. Вангелис Павлидис ("Бенфика") - 6

3. Килиан Мбаппе ("Реал") - 5

4-8. Серж Гирасси ("Боруссия" Д) - 4

Лаутаро Мартинес ("Интер") - 4

Сантьяго Хименес (Фейеноорд, Милан) - 4

Родриго ("Реал") - 4

Сердар Азмун ("Аль-Ахли") - 4