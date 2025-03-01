Названы лучшие бомбардиры 2025 года
Объявлены футболисты, забившие больше всего голов в международных матчах в 2025 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список IFFHS включены игроки, забившие не менее четырех голов в национальных сборных и континентальных кубках.
Этого добились восемь игроков. Возглавляет турнирную таблицу Усман Дембеле, забивший шесть голов. На втором месте по дополнительным показателям находится Вангелис Павлидис, у которого столько же голов.
Отметим, что все голы, забитые игроками "Топ-8", были забиты в турнирах клубного уровня.
1. Усман Дембеле (ПСЖ) - 6
2. Вангелис Павлидис ("Бенфика") - 6
3. Килиан Мбаппе ("Реал") - 5
4-8. Серж Гирасси ("Боруссия" Д) - 4
Лаутаро Мартинес ("Интер") - 4
Сантьяго Хименес (Фейеноорд, Милан) - 4
Родриго ("Реал") - 4
Сердар Азмун ("Аль-Ахли") - 4
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