https://news.day.az/sport/1739212.html Сборная Азербайджана по футболу U-17 провела очередной матч Сегодня сборная Азербайджана по футболу U-17 провела свой очередной матч. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша национальная команда встретилась с Уэльсом во втором отборочном раунде ЕВРО-2025. Встреча состоялась в Эльбасане, Албания.
ЕВРО-2025, второй отборочный раунд
Сборная Азербайджана по футболу U-17 провела очередной матч
Сегодня сборная Азербайджана по футболу U-17 провела свой очередной матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша национальная команда встретилась с Уэльсом во втором отборочном раунде ЕВРО-2025.
Встреча состоялась в Эльбасане, Албания. Азербайджан, проигравший Албании со счетом 1:4 в первом туре, провел последнюю игру на турнире. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
ЕВРО-2025, второй отборочный раунд
Лига B, шестая группа
Второй тур, 22 марта
15:00. Уэльс - Азербайджан - 0:0
"Эльбасан Арена"
Отметим, что в последнем матче группы, в которой находятся три команды, 25 марта встретятся Албания и Уэльс.
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