Сборная Азербайджана по футболу U-17 провела очередной матч

Сегодня сборная Азербайджана по футболу U-17 провела свой очередной матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша национальная команда встретилась с Уэльсом во втором отборочном раунде ЕВРО-2025.

Встреча состоялась в Эльбасане, Албания. Азербайджан, проигравший Албании со счетом 1:4 в первом туре, провел последнюю игру на турнире. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

ЕВРО-2025, второй отборочный раунд

Лига B, шестая группа

Второй тур, 22 марта

15:00. Уэльс - Азербайджан - 0:0

"Эльбасан Арена"

Отметим, что в последнем матче группы, в которой находятся три команды, 25 марта встретятся Албания и Уэльс.