Баку принимает международный турнир по художественной гимнастике

В Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике, который проходит на Национальной Гимнастической арене.

Как передает Day.Az, в соревнованиях примут участие спортсмены из 16 стран, которые будут состязаться за медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Сегодня как юные, так и взрослые гимнасты выполняют индивидуальные и групповые программы, демонстрируя свое мастерство. Турнир завершится 30 марта.