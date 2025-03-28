https://news.day.az/sport/1740218.html Баку принимает международный турнир по художественной гимнастике В Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике, который проходит на Национальной Гимнастической арене. Как передает Day.Az, в соревнованиях примут участие спортсмены из 16 стран, которые будут состязаться за медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
Баку принимает международный турнир по художественной гимнастике
В Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике, который проходит на Национальной Гимнастической арене.
Как передает Day.Az, в соревнованиях примут участие спортсмены из 16 стран, которые будут состязаться за медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
Сегодня как юные, так и взрослые гимнасты выполняют индивидуальные и групповые программы, демонстрируя свое мастерство. Турнир завершится 30 марта.
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