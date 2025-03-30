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Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла второе место на соревнованиях в Баку - ФОТО

Молодежная групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль на проходящем в Баку международном турнире AGF Trophy. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в программе с обручами национальная сборная поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Отметим, что соревнование завершится сегодня.