Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла второе место на соревнованиях в Баку

Молодежная групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль на проходящем в Баку международном турнире AGF Trophy.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в программе с обручами национальная сборная поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

Отметим, что соревнование завершится сегодня.