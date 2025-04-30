В Азербайджане проходит регата «Кубок Президента – 2025»

Международная регата "Кубок Президента - 2025", посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, стартует в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, официальная церемония открытия турнира и заплывы на дистанции 200 метров состоятся в живописном уголке Карабаха - Суговушане. В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Южно-Африканской Республики, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр". Здесь команды испытают силы на различных дистанциях в гребле на байдарках, каноэ и академических лодках.

Торжественная церемония закрытия регаты состоится 2 мая перед Олимпийским учебно-спортивным центром "Кюр" в Мингячевире. Сначала будут награждены победители. Затем церемония закрытия продолжится художественной частью. Разнообразные шоу-программы, выступления известных танцевальных коллективов и концертная программа создадут для зрителей настоящую праздничную атмосферу. Регата по традиции завершится фейерверком.

Напомним, что регата "Кубок Президента" третий год подряд включается в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA).