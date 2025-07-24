Гурбан Гурбанов о разгромной победе «Карабаха» над «Шелбурном»

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал уверенную победу своей команды над ирландским "Шелбурном" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пресс-конференции после игры специалист отметил, что несмотря на счет 3:0, соперник доставил немало проблем,

"Поздравляю своих футболистов с победой. Мы добились важного результата, но это еще не конец. "Шелбурн" мог создать опасность в любой момент. Победа со счетом 3:0 не означает, что мы были гораздо сильнее. Мы забываем этот результат и серьезно готовимся к ответному матчу в Баку", - подчеркнул Гурбанов.

Наставник также поблагодарил болельщиков, поддержавших команду на выезде, и пожелал успехов ирландскому клубу в дальнейших встречах.

Ответная игра состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.