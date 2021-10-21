Таиланд расширит список стран, откуда без изоляции смогут прибывать привитые туристы

Власти Таиланда приняли решение расширить список до 46 стран, откуда полностью привитые от коронавируса путешественники смогут прибывать без прохождения карантина. Об этом в четверг сообщил премьер-министр королевства Прают Чан-Оча, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы увеличим до 46 количество стран из первой группы территорий с низким уровнем распространения инфекции, откуда полностью вакцинированные люди могут поехать в Таиланд без карантина", - говорится в публикации, размещенной на странице политика в Facebook. Премьер напомнил, что это условие распространяется на тех, кто прибывает в королевство самолетом, имеет отрицательный ПЦР-тест и пройдет его еще раз по прибытии. Нововведения вступят в силу 1 ноября, при этом Прают Чан-Оча указал на необходимость ускорения процесса подготовки к прибытию путешественников, в том числе ну увеличение темпов вакцинации населения Таиланда.

В этот раз чиновник не привел список стран и даже не упомянул те, которые озвучил ранее, - Великобританию, Германию, Сингапур, Китай и США. Ожидается, что данный перечень территорий будет обнародован на этой неделе. Между тем список планируется расширить дважды - к 1 декабря и к 1 января.

По словам политика, Таиланд вошел "в число стран мира с самой быстрой вакцинацией". "При таком ускорении существует вероятность того, что число инфицированных людей увеличится, но это риск, с которым мы должны согласиться, - уверен Прают Чан-Оча. - Я думаю, что теперь Таиланд, как и весь остальной мир, лучше справляется с рисками, связанными с коронавирусом, и мы должны научиться жить с COVID-19".

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 9,7 тыс. заразившихся и 73 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,82 млн, вылечились более 1,69 млн человек, умерли 18,5 тыс. пациентов.