Раскрыт секрет, как сильно сэкономить на авиабилетах

Советы для покупки дешевых билетов представил туристам их британский коллега-профессионал, путешествовавший по миру 15 лет, писатель Шебс Алом. Как он заявил изданию Express, есть несколько способов сэкономить на покупках авиабилетов и не только, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Временами дешевыми могут быть не только билеты, купленные заранее, но и те, что были приобретены прямо перед вылетом. Считается, что чем раньше вы бронируете рейс, тем лучше, но на самом деле это не всегда так", - заявил он, рассказав, что однажды билет, приобретенный за день до вылета на Мальту, обошелся ему в 25 фунтов стерлингов.

Туристам с багажом он всегда советует оплачивать багаж через сайт авиакомпании, а не по прибытии в аэропорт, так цена всегда ниже.

При покупке авиабилета и бронировании отелей Алом полагается на услуги специальных сервисов - вроде Skyscanner или Booking.com. Причем в них лучше всего зарегистрироваться - как и на сайтах авиаперевозчиков - для "своих" клиентов часто бывают скидки и другие бонусы.

Билеты лучше покупать во вторник-среду, в выходные рейсы ищут все, кто работает в будни. Соответственно, цены на билеты в эти дни всегда выше.

Выбирать для отпуска межсезонье. Лето или пасхальные каникулы стандартное время, когда покупка билетов "пробивает дыру" в бюджете. Уже на сентябрь-октябрь все дешевле, между тем пляжный сезон пока не кончился, зато часто бывают распродажи билетов.