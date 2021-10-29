Во Вьетнаме решили отменить карантин для туристов

В ноябре власти Вьетнама решили запустить пилотную программу, в рамках которой иностранные туристы смогут прибывать в страну без соблюдения обязательного карантина. Об этом сообщает Vietnam News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, изоляцию отменят при въезде в некоторые регионы страны - провинции Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, город Дананг, а также остров Фукуок.

Перед поездкой туристы должны заранее забронировать авиабилеты, отель, сдать ПЦР-тест на коронавирус, а также предоставить подробный план путешествия. Кроме того, после прибытия необходимо пройти тестирование еще два раза - сразу по прилету и на седьмой день нахождения во Вьетнаме.

По данным издания, даже при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста отдыхающие не смогут свободно перемещаться по стране. Посещение достопримечательностей возможно только в составе туристической группы, любое отклонение от маршрута должно быть зарегистрировано.

Ранее в сентябре стало известно, что с 20 ноября власти Вьетнама откроют остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для иностранных путешественников. Уточняется, что с 20 ноября 2021 года по 20 марта 2022-го иностранцы смогут прилететь на Фукуок только в рамках пакетных туров, самостоятельных путешественников в страну пускать не будут.