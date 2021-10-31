В одном из отелей Хургады зафиксировано массовое отравление: 40 российских туристов, большинство из которых дети, отравились и были госпитализированы. Речь идёт об отеле AMC Royal hotel. У пострадавших туристов тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Как заявляют родственники, среди них есть дети младше двух лет. Отравившихся туристов увезли в больницы, где им ставят капельницы, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Всего госпитализировали 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение. Состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник", - прокомментировали ТАСС в Федерации туристических палат Египта. Также там заявили, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам.

Информацию о закрытии отеля также подтвердил ТАСС Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. "Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство отслеживает ситуацию", - заявил он.

"Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель "Ат-Таярин". За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии", - добавили в Федерации туристических палат Египта.

Однако в "Известиях" утром в воскресенье появилось заявление туристки Светланы, одной из пострадавших, которая утверждает, что отель продолжает работать и туристов никуда не расселяют. "Расселение нам в отеле не предлагали. Также мы не видели, чтобы расселяли других туристов. Зато видели в отеле полицию", - заявила она.

Предположили пострадавшие и "диагноз" случившемуся - одна из пострадавших туристок заявляет, что причина может быть в водопроводной воде. Незадолго до недомогания женщина полоскала рот и умывалась водой из-под крана. Она также подтвердила, что среди госпитализированных много маленьких детей.