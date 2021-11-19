В Египте начали закрывать отели после массового отравления туристов

Министерство туризма Египта начало проверять отели Хургады и Шарм-эш-Шейха на соблюдение санитарных правил после массового отравления туристов - в результате инспекций приостановлена работа 18 гостиниц. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что уже проверено более 500 объектов размещения - из них закрыли три отеля в провинции Южный Синай (курорты Шарм-эш-Шейх, Дахаб) и шесть в провинции Красного моря (Хургада и ее поселки, Марса Алам). Работа еще девяти гостиниц региона запрещена из-за их неподобающего санитарного состояния пищеблоков.

Также около 30 гостиниц понизили в "звездности". Так, в Южном Синае из-за некачественного сервиса по одной звезде потеряли 13 объектов размещения, в провинции Красного моря - 17.

Помимо прочего, Министерство туризма Египта планирует привлечь к инспекциям, которые станут регулярными, зарубежных экспертов международных отраслевых организаций. Кроме того, в каждом отеле появится контролер качества - в его обязанности будет входить обеспечение санитарных норм и оказание услуг надлежащего качества.