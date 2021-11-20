Во Вьетнам прибыли первые иностранные туристы

Первый рейс с иностранными туристами после двухлетнего пандемийного перерыва приземлился во Вьетнаме. Рейсы пока открыты только из Южной Кореи, туристы путешествуют по довольно-таки ограниченной программе "песочницы" - однако большая часть из них - европейцы, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как сообщают во вьетнамских СМИ, первый чартерный рейс привёз в страну всего 29 туристов. Рейс приземлился в аэропорту курорта Дананг в провинции Куангнам. На борту находились туристы из Австралии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Южной Кореи, США и Великобритании.

Все туристы должны быть вакцинированы - и по приземлении их потребовали предъявить свидетельство о вакцинации и все другие необходимые документы. Ограниченная программа "песочницы" подразумевает размещение туристов на курорте New World Hoiana в Дуй Сюйен на границе Дананга на семь ночей, где туристам разрешено пользоваться пляжем, двумя ресторанами и казино. Им также разрешено посетить с экскурсиями город Хойан и святилище Мишон на центральном побережье страны, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и некоторые другие достопримечательности. Причем, как добавляют вьетнамские издания, некоторым туристам разрешено будет остаться во Вьетнаме по завершению программы, уже чтобы навестить родственников.

Далее за неделю Вьетнам планируют принять около 300 международных туристов отдельными рейсами. Все они также прибудут только из Южной Кореи и только в аэропорт Куангнам.

При этом для посещения страны каждый турист должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный результат теста ПЦР-теста, сданного в течение 72 часов до посадки на рейс, а также обязательно установить медицинские приложения IGOVN и PC-Covid на свои смартфоны.