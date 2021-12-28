Израиль вновь решил открыться для туристов

Израиль может отказаться от ограничений на поездки для вакцинированных туристов уже на следующей неделе. Об этом заявил министр туризма страны Йоэль Развозов. Он утверждает, что ограничения в отношении вакцинированных граждан и туристов не принесут никакой эпидемиологической пользы, если вариант "омикрон" распространится и станет обычным явлением, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"На мой взгляд, в течение недели мы сможем открыть аэропорт Бен-Гурион, потому что нет смысла его закрывать и вводить ограничения на выезд для вакцинированных граждан Израиля и на въезд для туристов и нашей туристической индустрии, которая тоже страдает", - заявил он.

По его словам, ограничения на поездки не сильно повлияют на распространение омикрона, который уже начал распространяться по Израилю, несмотря на все карантины. "Мы ничего не выиграем от закрытия неба и должны открыть Бен-Гурион и небо для вакцинированных туристов и вакцинированных израильтян, чтобы они могли летать без самоизоляции, потому что здесь нет эпидемиологической выгоды", - повторил он ещё раз. По его словам, Израиль уже сейчас видит распространение "омикрона" и все завозные случаи в течение семи-десяти дней будут составлять не больше 10%. Страна должна пересмотреть протоколы изоляции граждан, контактировавших с подтвержденными пациентами, чтобы сбалансировать эпидемиологическую выгоду и экономический ущерб от политики, добавил он.