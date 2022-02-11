Дубай: самое время для путешествия в "страну грез"

Все знают, что Дубай - очень богатая и дорогая страна, не всякому по карману полететь туда и провести хотя бы неделю на ее песчаных пляжах, увидеть восьмое чудо света "Бурдж Халифа", насладиться экзотикой Востока. Но если прислушаться к советам бывалых туристов, нет ничего невозможного.

Во-первых, как раз родной AZAL запустил несколько акций по рейсам в Дубай, что может несколько облегчить покупку билета. Подробно о них можно ознакомиться как сайте www.azal.az, так и по этим ссылкам:

https://www.aviatravel.az/ru/article/aviation/1465

https://www.aviatravel.az/ru/article/aviation/1628

https://www.aviatravel.az/ru/article/aviation/775.

Затем принимаемся за визовые вопросы: для этого бронируем отель, делаем цветную копию загранпаспорта, платим пошлину 100 долларов в посольстве Эмиратов и получаем заветный штамп в паспорт. В связи с пандемией, сдаем тест не более чем за 72 часа до вылета, печатный вариант на арабском или английском языке с QR-кодом и загружаем приложение COVİD-19 DXB Smart APP, все это необходимо и обязательно, как и наличие медицинской страховки.

Отель

Выбираем не по количеству звезд, а по местоположению и отзывам людей, побывавшим в этом отеле. Поясню почему: трехзвездочные отели Дубаи - это уровень 4-х, а то и 5-звездочных европейских отелей. Если отзывы набирают более 7 баллов из десяти, смело бронируйте этот отель, но обратив внимание на наличие бесплатных завтраков и бесплатных трансферов на пляж. Бронируем отели в районах Бар Дубаи или Дейра, что намного дешевле чем в районах Марина или Джумейра. Да немного дальше от центра, но зато сэкономим вдвое, а то и втрое.

Двухместный номер с кондиционером, телевизором, феном, телефоном, бесплатным шведским столом на завтрак, а если повезет, то и с бассейном на крыше можно снять от 40 -50 долларов за ночь. Учтите, еще и бесплатный трансфер каждый день на пляж и обратно, возможно через каждый час, но до 14-00. Учитывая менталитет наших, 2-х звездочные отели предлагать не буду, хотя и среди них есть такие, что дадут фору многим европейским отелям.

Транспорт

Если при бронировании отеля, вы не забронировали трансфер, ничего страшного. Закончив с формальностями в аэропорту Дубая, не надо сразу искать такси, хотя и до района Дейра и до Бар Дубай вам это обойдется дешевле, чем заранее заказанный трансфер - всего лишь от 40 до 60 дирхемов (от 11 до 16 долларов). Автобусы стоят всего 3-6 дирхемов (в зависимости от зоны), но не факт, что остановка будет рядом с вашим отелем. Более удобный транспорт от 1 и 3 терминала - это красная линия метро, цена от 4 дирхемов (около 1 доллара).

Талоны на транспорт продаются на всех остановках. В самом Дубае цена на такси за посадку 5 дирхемов, за каждый км 1,7 дирхем. Советую при возможности воспользоваться услугами водного такси - абры: открытые лодки по Дубай Крик от Дейры до Бар Дубай за 1 дирхем, получите удовольствие. Думаю, за неделю вы потратите на транспорт максимум 40-45 долларов. Расплачивайтесь местной валютой, если долларами, будут занижать курс. Обменять доллары можно в любом обменнике в самом городе, в аэропорту курс бывает ниже.

Все о еде - что, где и за сколько?

Учитывая, что в Дубай 90 процентов населения - приезжие гастарбайтеры из Индии, Пакистана, Ирана, Филиппин и других азиатских стран, здесь самая разнообразная кухня на любой вкус. Завтракать, конечно, нужно в отеле, но обеды и перекусы у вас могут меняться каждый день. Не попробовать местной шаурмы невозможно, она халяльная, как и вся еда здесь, очень вкусная и стоит 5-8 дирхемов (1,5-2 доллара). Ресторанчики индийской, бангладешской, ливанской, китайской кухни на каждом шагу, и все это совсем недорого - например, жареная рыба со специями или бирьяни (рис с курицей), свежевыжатый фреш обойдутся вам всего лишь за 50-60 дирхемов, брик (пирожок с креветками) - всего за 10 дирхемов, жареная акула - за 60 дирхемов, рыбные супы - за 30-40 дирхемов.

Еда азиатская, так что может быть очень острой. Повсюду вам предложат бизнес-ланчи за 15-20 дирхемов, если вы будете держаться подальше от туристических маршрутов. Есть сеть бюджетных, но вполне приличных ресторанов Golden fork, много бургерных, KFC и тому подобное. Во многих маркетах упакованные пиццы, бургеры, всевозможные салаты. Носите с собой бутылочки с водой, будет жарко. Так что, если не ходить по пафосным ресторанам, на двоих за неделю вы потратите на разнообразную и вкусную еду, ни в чем себе особо не отказывая, максимум 120-150 долларов. Про пиво и вина не пишу, табу, можно только в отеле, чтоб никто не видел.

Что посмотреть

Дубай - это не только самый высокий небоскреб мира - Burj Khalifa, единственный семизвёздочный отель в мире Burj Al Arab, рукотворная Пальма, но и величественные пустыни, прекрасные песчаные пляжи с вечно теплой водой. Это старинные ветряные башни Шиндаг, которые можно посмотреть совершенно бесплатно, шокирующий дом-музей шейха Саида, посмотрите и послушайте "Поющие фонтаны".

Даже при ограниченном бюджете вы можете себе позволить джип-сафари в пустыне за 35 долларов или морской круиз по Марине за 50 долларов. Посетите парки Мушриф и Крик-Сайд, прогуляйтесь по Dubai Moll, Emirates Moll, а если попасть в Дубай в период с 15 декабря по 29 января на Dubai Shopping Festival, то бывают невероятные скидки. Если захотите купить сувениры и подарки для домашних, не делайте это в туристических зонах, экономия будет существенной.

Итак, я думаю, если держаться подальше от Gold Souk (Золотой рынок) и дорогущих ресторанов, то недельный отдых с проживанием и хорошим питанием, на двоих 1000-1200 долларов вполне достаточно, еще и домашних порадуете местной экзотикой.

Но если вы решите, что можете еще побаловать себя, Emirates Mall предложит вам даже в 40 градусную жару покататься на лыжах, спуститься с горки на санках, прокатиться на коньках и все это в Ski Dubai.

А аквапарк Wild Wadi пощекочет вам нервы спуском с водяной горки со скоростью до 40 км в час или создав искусственную волну в бассейне высотой более двух метров. Океанариум в Dubai Moll поразит вас красотой подводного мира и его обитателей от морских медуз до огромных акул. Впечатлений хватит надолго! ИТАК, до следующей поездки!

"Горячий" шопинг

В Дубае для этого созданы настолько широкие возможности, что покупками останется доволен даже самый капризный шопоголик. Хорошо отовариться в Дубае можно практически везде, как говорится, были бы деньги. На Зимнем рынке и Рынке специй в Дейре спокойно можно поторговаться, если, конечно, имеются на то способности. Можно реально сбить цену минимум на 25-35%! Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему, тогда уж точно не затеряетесь в паутине моллов и торговых центров Дубая.

P.S. С 3 февраля 2022 года власти эмирата Дубай изменили требования для прибывающих гостей из ряда стран. Срок действия отрицательного ПЦР-теста сокращен с 72 до 48 часов, следует из рассылки авиакомпаний Emirates и flydubai. Остальные правила въезда не меняются, подробнее о них можно прочитать по этой ссылке.

P.P.S. Не забывайте о том, что Эмираты мусульманская страна со своими законами, так что не забывайте о дресс-коде (хотя к туристам относятся лояльно), а запрет на алкоголь все еще в силе (пить вы можете только в отеле).

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