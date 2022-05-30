Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд
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Власти Омана сняли все ковидные ограничения на въезд иностранных путешественников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым протоколам, прибывающие в популярную пляжную страну туристы больше не обязаны предоставлять справку о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Еще одним послаблением стала отмена масочного режима и требования соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, сняты все ограничения по заполняемости общественных мест.