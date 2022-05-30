Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд

Власти Омана сняли все ковидные ограничения на въезд иностранных путешественников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым протоколам, прибывающие в популярную пляжную страну туристы больше не обязаны предоставлять справку о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Еще одним послаблением стала отмена масочного режима и требования соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, сняты все ограничения по заполняемости общественных мест.