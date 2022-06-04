Корабль New Shepard совершил суборбитальный полет с космическими туристами на борту

Американская компания Blue Origin успешно провела в очередной суборбитальный полет своего корабля New Shepard с шестью туристами на борту.

Трансляция велась на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запуск с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 08:26 по местному времени (16:26 мск), после чего корабль поднялся на высоту порядка 100 км, на которой пассажиры оказались в состоянии невесомости. Незадолго до этого от корабля отделилась ступень ракеты-носителя, которая в автоматическом режиме приземлилась на космодроме. New Shepard спустя несколько минут также совершил посадку при помощи парашютов. Полет продлился в общей сложности чуть больше 10 минут.

Изначально запуск корабля планировалось осуществить 20 мая, однако за два дня до старта специалисты Blue Origin выявили проблемы в работе одной из резервных систем и были вынуждены отложить полет в целях предосторожности.