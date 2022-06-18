В России разработают стандарт на услугу "все включено"

В России появятся отели с услугами "все включено" и "ультра все включено". Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны", - рассказала Догузова. По ее словам, утверждены они будут до конца этого года. Действовать в российских гостиницах стандарты начнут в 2023 году.