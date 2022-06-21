Очередное "узкое место", вызванное постковидными проблемами с персоналом, из-за которого Европа продолжает погружаться в туристическое безумие, а туристы по приезду сталкиваются с "дальнейшим туристическим хаосом", обнаружено в Европе. Речь идёт о службах такси, а также о проблемах каршеринга: всё это также как и авиакомпании, аэропорты и сервис в отелях начинает давать огромные сбои - теперь туристы стоят часами в очередях, чтобы взять себе такси или машину на прокат, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Постковидный синдром" в виде нехватки водителей и автомобилей, следовательно - огромных задержек и очередей настиг туристов в аэропортах Майорки и Ибицы. Проблемы с длинными очередями на такси зафиксированы и в других туристических точках, включая Барселону, Коста-дель-Соль и Пальму.

Представители агрегаторов обвинили в проблеме нехватку водителей. Биль Морагес, президент ассоциации такси, сказал Majorca Daily Bulletin: "В краткосрочной перспективе невозможно найти решение. Это безумие. Все перегружено, всё неустойчиво. Такого еще никогда не случалось. Мы не можем справиться со всем трафиком", - заявил эксперт. По его подсчётам не хватает примерно 500 водителей только на Майорке, а на Ибице проблема в два раза хуже.

Есть проблемы также и с общественным транспортом. Напомним, что с другой стороны Европы, в Дублине, туристов предупредили о безумно дорогом каршеринге. Проблема также в пандемии - за два года компании сильно сократили парк автомобилей.

Тем временем туристы, напуганные всеобщим хаосом, продолжают "сдавать билеты" и аннулировать туры.