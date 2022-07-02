Рейс AZAL Стамбул-Баку задерживается по технической причине

Рейс авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Стамбул-Баку задерживается по технической причине.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

"Вылет рейса Стамбул-Баку (J2-076) авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" задерживается по технической причине (проблема с системой кондиционирования).

Пассажиры этого рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании", - говорится в сообщении AZAL.