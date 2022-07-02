https://news.day.az/tourism/1475805.html Рейс AZAL Стамбул-Баку задерживается по технической причине
Рейс AZAL Стамбул-Баку задерживается по технической причине
Рейс авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Стамбул-Баку задерживается по технической причине.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.
"Вылет рейса Стамбул-Баку (J2-076) авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" задерживается по технической причине (проблема с системой кондиционирования).
Пассажиры этого рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании", - говорится в сообщении AZAL.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре