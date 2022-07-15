Саудовская Аравия открывает небо для Израиля

Саудовская Аравия официально открыла свое воздушное пространство для Израиля, отменив запрет на полеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, об этом Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) объявило в пятницу, 15 июля.

"Мы открываем воздушное пространство Королевства для всех авиаперевозчиков, отвечающих требованиям Властей в отношении пролетов", - сказано в заявлении.

Уточняется, что соответствующее решение призвано расширить усилия, направленные на укрепление позиций Королевства в качестве глобального узла, соединяющего три континента, и улучшить международное воздушное сообщение.



Открытие неба произошло накануне визита президента США Джо Байдена, который посетил Израиль. Он приветствовал решение Саудовской Аравии о воздушном пространстве.



"Президент Байден приветствует и одобряет историческое решение руководства Саудовской Аравии открыть воздушное пространство для всех гражданских перевозчиков без дискриминации, решение, которое включает полеты в Израиль и из Израиля", - сказал советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.