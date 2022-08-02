Путешественника оштрафовали почти на 2 000 долларов за круассан в рюкзаке

Австралиец, возвращавшийся к себе на родину с индонезийского курорта Бали, обнаружил, что ему выписан штраф в размере 1 874 доллара. Он не задекларировал перевозку в ручной клади завтрака, купленного в McDonald's, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В его чемодане были обнаружены две говяжьи колбаски и круассан с ветчиной. Столь строгие меры безопасности Австралия ввела после ухудшения эпидемиологической ситуации в Индонезии - недавно островное государство захлестнула вспышка ящура.

"Путешественники, прибывающие из Индонезии, будут подвергаться гораздо более строгому контролю биобезопасности из-за наличия там ящура. Отказ от объявления этих рисков будет означать нарушение соответствующих законов Австралии. Визы иностранных туристов, въезжающих в нашу страну могут быть аннулированы", - ранее сообщали в австралийском Министерстве сельского, рыбного и лесного хозяйства.