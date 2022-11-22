Стюардесса раскрыла секретный язык, который они используют на борту

Стюардессы очень заняты, поэтому, чтобы сэкономить время и скрыть информацию от пассажиров, используют свой собственный секретный язык. Как правило, они применяют его, чтобы переговариваться между собой о пассажирах, в том числе о тех, кого они считают привлекательными. О некоторой странно звучащей терминологии, распространенной на зарубежных авиалиниях, рассказали стюардессы на Flyertalk.com, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Молочная Фея

После подачи еды на большинстве рейсов бортпроводники разносят чай и кофе. "Молочная фея" на языке бортпроводников - член экипажа, ответственный за то, чтобы принести дополнительный поднос с молоком, сахаром и мешалками.

Гэш-тележка

Это сочетание слов относится ко всему мусору в салоне. Когда Gash cart развернута, это значит, что бортпроводники собирают мусор с одной из своих тележек на буксире.

"Слэм-клик"

Используется для обозначения члена экипажа, который не любит общаться после полета. Фраза буквально относится к звуку захлопывания двери отеля и поворота ключа в замке.

Боб

У стюардесс есть особый язык, на котором они говорят о пассажирах, в том числе о тех, кого они находят привлекательными. По словам члена экипажа Оуэна Беддалла, который написал книгу "Признания стюарда Qantas", его коллеги использовали слово "Боб" для обозначения симпатичных путешественников. Этот термин расшифровывается как "Лучший на борту", и персонал использует его, чтобы указать на пассажира другим, не предупреждая об этом представителей общественности.

Уборка урожая

Это грубый прием, используемый бортпроводниками. "Уборка урожая - отвратительный, хотя и очень распространенный метод возмездия. Если пассажир ведет себя очень грубо, то нет ничего необычного в том, что стюардесса проносит ветер и "посевную пыль" мимо обидчика. "По-детски? Да. Удовлетворительно? Тоже да"", - сообщила стюардесса и автор колонки Crewed Talk на Flyertalk.com Аманда Плева.

KCM

Бывшая бортпроводница Кэт Камалани, ныне популярная в TikTok, объяснила, что абрревиатура KCM расшифровывается как "Известный член экипажа". Она также признала, что это означает необходимость проведения множества проверок заранее, включая проверку данных и сканирование отпечатков пальцев. Тем не менее, все это дает им эксклюзивный доступ в аэропорт - и секретную дверь через охрану: "Мы действительно можем пройти через маленькую секретную дверь, показать наш значок, показать нашего известного члена экипажа, его сканируют, и мы просто проходим, нам не нужно заниматься безопасностью".