Туристов в Таиланде попросили готовить теплую одежду

Не забывать о необходимости "более теплой одежды" и помнить, что угроза проливных дождей и наводнения сохраняется призвал туристов метеорологический департамент Таиланда. По его данным, ситуация продлится минимум неделю, так как в Таиланд придёт "сильный холодный фронт" из Китая. Он вызовет падение температуры на 3-6 градусов по всей стране, кроме того ожидаются сильные дожди - в основном на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

На юге туристов и жителей ещё раз предупредили, чтоб они были готовы к проливному дождю, а главное возможным подтоплениям и выходам рек из берегов. Также в Таиланде опасаются, что холодная погода станет поводом для роста числа простудных заболеваний и распространения вирусов, включая всё ещё актуальный в тех краях коронавирус.

Напомним, что пару дней назад департамент уже предупреждал туристов о рисках внезапного наводнения. Виновник ситуации - муссон, вернее сразу два муссонных потока, один из которых движется на юг к Сиамскому заливу, а второй на север через верхнюю часть Малайзии. Потоки сопровождаются ливневыми дождями, штормами и, соответственно, риском внезапных подтоплений.

Особенно опасная обстановка складывается в провинциях Чумпхон, Сураттхани, Накхоншри Таммарат, Пхатталунг, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват. Всех, там находящихся, предупреждают быть осторожными, готовиться к внезапному сходу воды, наводнениям, подтоплениями и оползням. Напомним, что в одной из этих провинций располагаются такие курорты как Самуи, Краби и т.д.

Также в том числе и туристов предупредили, что волны в Сиамском заливе будут сильными, достигающими двух метров в высоту и до трех метров во время гроз. Морякам и туристическим прогулочным корабликам рекомендуют в море не выходить.