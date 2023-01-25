Назван самый дешевый месяц для полетов по миру

Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным исследования, в марте можно найти билеты с низким ценником в Турцию, Грецию, Хорватию, Исландию, на Кипр и Мальту.

Кроме того, эксперты советуют весной поехать на Барбадос, Маврикий и Мальдивы. Билеты в эти пляжные страны обойдутся дешевле всего в апреле.

Ранее эксперты туристической отрасли подсказали способ заметно сэкономить на перелетах за границу зимой. По словам специалистов, если взять отпуск в конце января, приобрести авиабилеты в ОАЭ, ЮАР, на Мальдивы и Шри-Ланку можно более выгодно, чем в период зимних праздников.