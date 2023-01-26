Назван самый дешевый месяц для полетов по миру

Аналитики туристической компании Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру в 2023 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The Mirror.

Они считают, что в первом весеннем месяце можно найти билеты с низким ценником в Турцию, Грецию, Хорватию, Исландию, на Кипр и Мальту.

Эксперты советуют весной посетить Барбадос, Маврикий и популярные - Мальдивы. Билеты обойдутся намного дешевле, чем в апреле.