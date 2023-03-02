Япония приняла первый за три года иностранный круизный лайнер

Как сообщает Kyodo News, в Японию прибыл первый за три года иностранный круизный лайнер. Всего в течение 2023 года страна планирует принять 212 судов, ередает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Так, в порту Симидзу префектуры Сидзуока сегодня пришвартовался восьмипалубный лайнер Amadea немецкой компании Phoenix Reisen. На его борту находятся 300 членов экипажа и около 500 пассажиров, которые сошли на берег после проверки состояния здоровья.

После того, как страны Европы и Америки начали вновь открывать порты для круизных лайнеров с лета 2021 года, правительство Японии в ноябре 2022 года также приняло такое решение, опасаясь, что страна может потерять существенную долю круизного туррынка.