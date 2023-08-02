Стюардессы рассказали как они мстят грубым пассажирам

Некоторые стюардессы пренебрегают культурными нормами и используют так называемый метод "посевной пыли", чтобы отомстить "мерзким" туристам: они выпускают воздух в проходе рядом с пассажирами, которые раздражают их во время полёта. В результате путешественники терпят невыносимую вонь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом рассказали сами бортпроводницы на форуме Reddit.

Уточнялось, что члены экипажа избегают пукать на камбузе, чтобы не навредить коллегам, а вместо этого неслышно выпускают газы, проходя по салону, делая вид, что проверяют наличие мусора. Так они вредят надоедливым путешественникам. "Я нахожу пассажиров, которые причинили мне неудобства, и не сдерживаю себя", - рассказала одна из них.

Помимо этого, стюардессы используют и другие тактики мщения. Одна бывшая стюардесса призналась, что, когда пассажиры были действительно грубы, она переключала экраны телевизоров в полёте, чтобы они не могли смотреть свои фильмы. "Очень мелочно с моей стороны, я знаю", - ответила она на возмущение пользователей.

Несмотря на крошечные проявления мщения, тактика стюардесс вызвала одобрение у некоторых пользователей. По их мнению, некоторые люди на борту действительно заслуживают подобное обращение.

А что говорит по этому поводу наука? По данным профессора-клинициста Копенгагенского университета Джейкоба Розенберга, перелёты на самом деле заставляют людей действительно больше пукать. "Давление падает, и воздуху приходится занимать больше места", - уточнил он.