Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто

Временные ограничения на вылет и прилет самолетов введены в аэропорту Внуково с 06:25 мск.

Об этом сообщили в пресс-службе самого аэропорта, передает Day.Az.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - отметили в пресс-службе.

В аэропорту сообщили, что в целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла.