https://news.day.az/tourism/1591053.html Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто - ПОДРОБНОСТИ
Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто - ПОДРОБНОСТИ
Временные ограничения на вылет и прилет самолетов введены в аэропорту Внуково с 06:25 мск.
Об этом сообщили в пресс-службе самого аэропорта, передает Day.Az.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - отметили в пресс-службе.
В аэропорту сообщили, что в целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла.
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