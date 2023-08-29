Virgin Galactic запланировала третий коммерческий космический полет

Компания Virgin Galactic планирует организовать третий коммерческий суборбитальный полет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, стартовое окно откроется в сентябре, сообщили в компании.

"Virgin Galactic сегодня объявила, что окно полетов миссии "Galactic 03" откроется 8 сентября 2023 года, что означает продолжение ежемесячного цикла космических полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках предстоящей миссии будет совершен третий коммерческий полет в космос, организуемый Virgin Galactic. В экипаж "Galactic 03" войдут трое клиентов, которые приобрели билеты еще в 2005 году.

Ранее в августе издание SpaceNews сообщило, что Virgin Galactic провела первый полноценный туристический суборбитальный полет. Корабль Unity отсоединился от носителя на высоте 15 километров. Полет занял около 16 минут.

В июне стало известно, что коммерческие полеты суборбитального корабля SpaceShipTwo начнутся 29 июня. В ходе полета миссии "Galactic 01" планировали провести эксперименты в условиях микрогравитации.