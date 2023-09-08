Ужасный факт вскрылся на популярном курорте

Скандал разгорелся на знаменитом курорте Кавос на острове Корфу в Греции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, там внезапно выяснилось, что бары на этом знаменитом курорте в масовом порядке собирали недопитые напитки туристов и продавали их повторно. "Это отвратительно до тошноты!", - пишет греческая пресса.

"Шумиху" поднял независимый налоговый орган AADE, к которому присоединились бдительные местные полицейские. Полицейские провели рейд по заведениям, подозревая их в уклонении от уплаты налогов и торговле незаконным алкоголем - и всего за пару дней выяснились отвратительные подробности и сразу несколько баров могут быть закрыты.

"Бары подозревались только в уклонении от уплаты налогов и продаже контрабандного или фальсифицированного алкоголя, но то, что мы обнаружили, вызвало глубокую тревогу. Минимум 26 предприятий общественного питания небрежно выдали квитанции по транзакциям на ошеломляющую сумму в 286 782 доллара. Мы нашли семь баров, где подают напитки без необходимой маркировки номеров лотов", - рассказали проверяющие.

Подробности оказались ужасающими и тошнотворными - когда на экспертизу в Главное химическое управление острова были отправлены данные напитки, выяснилось, что это крайне странная смесь. Далее было обнаружено, что местные бармены собирали недопитые напитки в канистры, хранили их в бочках, а затем нагло перепродавали ничего не подозревающим посетителям в виде шотов.

При этом пока греческая пресса пишет только о том, что данные бары "закрыли на 48 часов и оштрафовали на крупные суммы".