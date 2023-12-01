Уборщица отеля обворовала туристов

Уборщица одного из отелей в Испании обворовала постояльцев и попала на запись ими же оставленной скрытой камеры. Все произошло в отеле Magic Natura Resort в курортном городе Бенидорм, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail. В общей сложности женщина похитила у семьи вещей на 750 евро.

Аластер и Сью Коннер вместе со своим 15-летним сыном Джеком приехали в отель в сентябре, но вскоре заметили пропажу из номера пачки сигарет и флакона духов. В один из дней супруги запечатлели на фотографии все свои вещи перед тем, как уйти из номера. Помимо этого Аластер спрятал в туалетном столике свой ноутбук, предварительно включив на нем режим записи.

Просмотрев в последствии видео, семья обнаружила, что за пропажей их вещей стоит уборщица отеля. Женщина копалась в их вещах и прятала их под футболку. В общей сложности у Коннеров пропало вещей на сумму в 750 евро. По словам супругов, эту сумму составили 385 евро наличных денег, а также духи и купленные в аэропорту сигареты.

Аластер Коннер после заявлял, что не мог поверить своим глазам, когда смотрел запись с камеры. Мужчина добавил, что за отдых обошелся семье недешево - в 5,5 тысячи фунтов, а произошедшее только омрачило отпуск.

Туристическая компания пообещала Коннерам возместить понесенные убытки.