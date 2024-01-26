AZAL запускает рейсы в еще один крупный город Пакистана

Авиакомпания Azerbaijan Airlines в апреле запустит прямые рейсы в крупнейший город Пакистана Карачи, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Первый рейс авиакомпании из Баку в Карачи запланирован на 18 апреля. Полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Карачи - значимый исторический, а также культурный центр Пакистана, что делает его интересным для туристов.

Отметим, что авиакомпания в настоящее время также выполняет рейсы в два других города Пакистана - Исламабад и Лахор.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или воспользовавшись обновленным мобильным приложением AZAL.

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