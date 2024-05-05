Туристка сфотографировала похожего на лох-несское чудовище зверя

Туристка отправилась к озеру Лох-Несс в Шотландии, заметила необычное существо и сочла его похожим на лох-несское чудовище. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, путешественнице удалось сфотографировать неопознанного зверя со змеиной головой. Загадочная фигура появилась над поверхностью воды, а затем внезапно исчезла. Отдыхавшая в Шотландии с дочерью женщина призналась, что прежде скептически относилась к мифам о чудовище в озере. Но произошедшая с путешественницей ситуация заставила ее поверить в его существование.

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