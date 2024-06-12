Стюардесса дала совет пьющим перед полетом пассажирам самолета скрывать свое пьянство от членов экипажа. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

По словам бортпроводницы, во время посадки на рейс пассажиру следует сделать вид, что он трезв. В противном случае его, согласно законам, могут не допустить до полета. "Это будет маленькая победа для нас обоих", - объяснила стюардесса.

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