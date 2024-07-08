Самая счастливая страна мира на пороге перемен

Несмотря на то, что Бутан считается самой счастливой страной в мире, многие ее жители ощущают острую необходимость изменить свое мироощущение перед лицом меняющихся времен.

Как сообщает Day.Az, расположенный в Гималаях, между двумя самыми густонаселенными странами мира - Китаем и Индией, Бутан уже давно известен миру как место воплощения Национального индекса счастья (ВНС). Индекс ВНС 2023 года выявил, что 93,6 проц населения Бутана считает себя счастливыми.

Бутан с населением 700 тыс. человек является последней страной в мире, которая популяризирует телевидение, поскольку программы регулярно транслируются только с 1999 года, когда правительство сняло запрет на телевидение и интернет.

Постепенно открываясь, Бутан стал привлекательным религиозным и природным туристическим направлением, известным своей политикой взимания с туристов платы за устойчивое развитие (туристический налог) в размере 100 долларов США в день.

Традиционная гималайская буддийская культура отделила Бутан от мировых тенденций развития.

Но в Докладе о мировом счастье за 2024 год, подготовленном ООН и Оксфордским университетом, Бутан занял лишь 95-е место из 143 стран, в основном потому, что Бутан небогат. Сегодня многие бутанцы также придерживаются противоположных взглядов на счастливую жизнь.

По словам администратора страницы Humans of Thimpu в Facebook Тандина Фубза, бутанцы раньше были "по-настоящему счастливы", но с появлением современных технологий бутанцы постепенно теряют связь и начинают скучать.

"Бутан - буддийская страна, где духовность имеет очень сильное влияние. Но каким-то образом смартфоны и телевизоры заставляют людей забывать молиться каждое утро и вечер. Вместо этого они просматривают TikTok, активно пользуются социальными сетями, - сказал Фубз.

Бутанцы гордятся тем, что Тхимпу - единственная столица в мире, где нет светофоров, а все магазины принадлежат и управляются бутанцами. Это также редкая страна, в которой не так много международных брендов.

Покинуть Гималаи, чтобы исследовать мир, в Бутане непростая задача. В стране есть только три посольства в столице Тхимпу, а это означает, что большинство международных отношений требуют посредничества Индии. Валюта Бутана - нгултрум привязана к индийской рупии. Большинство магазинов и предприятий принимают обе валюты.

Единственный международный аэропорт Бутана - Международный аэропорт Паро (PBH), считается одним из аэропортов с самыми красивыми взлетно-посадочными полосами в мире, но расположен в долине между двумя горами, куда безопасно входить и выходить могут только небольшие самолеты. По этой причине PBH предлагает только короткие рейсы в близлежащие Бангкок, Дакку, Катманду и Нью-Дели.

Средний доход на душу населения в Бутане составляет 1400 долларов США в год. При цене билета на рейс из PBH в Бангкок около 350 долларов США международные поездки по-прежнему недоступны для большинства местных жителей.

Несмотря на эти условия, растет число молодых людей, покидающих Бутан для учебы и работы за границей. Власти обеспокоены тем, что эта тенденция может привести к появлению возрастного дисбаланса населения страны, как и в других азиатских странах, таких как Япония и Южная Корея.

Пандемия COVID-19 нанесла удар по туризму, одному из основных источников дохода Бутана, вызвав экономический спад и многие люди столкнулись с трудностями. Многие люди также испытали психологические проблемы во время социальной изоляции.

Город Гелепху с населением 10 тыс. человек недалеко от границы с Индией выбран королем Гьялпо Джигме Кхесаром Намгьелом Вангчуком в качестве места для строительства "Нового города осознанности". В рамках этого проекта Бутан построит новый, более крупный международный аэропорт с более длинной взлетно-посадочной полосой, что позволит большим самолетам летать на Ближний Восток, в Европу и за ее пределы. Однако бутанцы напуганы ожидающими их переменами, не зная смогут ли они адаптироваться к ним.

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