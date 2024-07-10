Греческие острова сталкиваются с водным кризисом в разгар туристического сезона
В большинстве районов Греции за последние месяцы выпало рекордно малое количество осадков. Острова страны, которые готовятся принять рекордное количество туристов, столкнулись с небывалым водным кризисом.
Как сообщает Day.Az, крупнейший водоем на греческом острове Наксос высох. Ниже по течению морская вода просочилась в пустые ирригационные колодцы, нанося вред ценному урожаю картофеля на острове. Южнее, на острове Карпатос, власти ввели ограничения на пополнение бассейнов водой, а на северном острове Тасос чиновники ищут опреснительную установку, чтобы сделать морскую воду пригодной для питья.
По словам мэра острова Наксос Димитриса Лианоса, на всем Средиземноморье наблюдается острая нехватка осадков, а на Наксосе водохранилища пусты.
Миллионы туристов ежегодно посещают Грецию, чтобы насладиться ее древними достопримечательностями, пляжами и бирюзовыми водами. Однако последствия изменения климата, включая повышение температуры, нерегулярные осадки и лесные пожары, угрожают будущему крупнейшего экономического двигателя страны.
Этот год кажется особенно тяжелым. После самой теплой за всю историю зимы лесные пожары начались необычно рано, даже в тех районах, где обычно лежит снег. По меньшей мере шесть туристов, включая известного британского телеведущего Майкла Мосли, погибли в прошлом месяце из-за экстремальной жары.
Экологи опасаются, что худшее еще впереди.
Также проблемы с водой наблюдаются в Италии и Испании. Как пишет The Sun, в городе Агридженто на Сицилии воды настолько мало, что в небольших отелях и гостевых домах уже не хватает воды, чтобы гарантировать комфортный отдых своим гостям.
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