Греческие острова сталкиваются с водным кризисом в разгар туристического сезона

В большинстве районов Греции за последние месяцы выпало рекордно малое количество осадков. Острова страны, которые готовятся принять рекордное количество туристов, столкнулись с небывалым водным кризисом.

Как сообщает Day.Az, крупнейший водоем на греческом острове Наксос высох. Ниже по течению морская вода просочилась в пустые ирригационные колодцы, нанося вред ценному урожаю картофеля на острове. Южнее, на острове Карпатос, власти ввели ограничения на пополнение бассейнов водой, а на северном острове Тасос чиновники ищут опреснительную установку, чтобы сделать морскую воду пригодной для питья.

По словам мэра острова Наксос Димитриса Лианоса, на всем Средиземноморье наблюдается острая нехватка осадков, а на Наксосе водохранилища пусты.

Миллионы туристов ежегодно посещают Грецию, чтобы насладиться ее древними достопримечательностями, пляжами и бирюзовыми водами. Однако последствия изменения климата, включая повышение температуры, нерегулярные осадки и лесные пожары, угрожают будущему крупнейшего экономического двигателя страны.

Этот год кажется особенно тяжелым. После самой теплой за всю историю зимы лесные пожары начались необычно рано, даже в тех районах, где обычно лежит снег. По меньшей мере шесть туристов, включая известного британского телеведущего Майкла Мосли, погибли в прошлом месяце из-за экстремальной жары.

Экологи опасаются, что худшее еще впереди.

Также проблемы с водой наблюдаются в Италии и Испании. Как пишет The Sun, в городе Агридженто на Сицилии воды настолько мало, что в небольших отелях и гостевых домах уже не хватает воды, чтобы гарантировать комфортный отдых своим гостям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!