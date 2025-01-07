Азербайджан в 2024 году привлек внимание более двух миллионов туристов

В 2024 году Азербайджан посетили 2 млн. 626 тыс. 838 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 26% больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в декабре в страну прибыли 214 тыс. 678 иностранцев, что на 11% больше, чем в декабре прошлого года.

Среди стран, из которых прибыло наибольшее количество туристов, лидирует Россия с 731 тыс. 009 человек. На втором месте оказалась Турция с 426 тыс. 241 туристом, а на третьем - Индия с 243 тыс. 589 туристами. Из других стран в Азербайджан прибыли: 210,1 тыс. человек из Ирана, 111,2 тыс. из Грузии, 98,1 тыс. из Саудовской Аравии, 86,3 тыс. из Казахстана, 80,9 тыс. из Пакистана.

В течение года страну также посетили 44,7 тыс. граждан Китая, 46,3 тыс. граждан Узбекистана, 46,7 тыс. граждан ОАЭ, 36,1 тыс. граждан Украины, 33 тыс. граждан Туркменистана, 31,3 тыс. граждан Кувейта и 28,9 тыс. граждан Израиля.