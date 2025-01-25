Билеты в Лувр станут дороже

Министр культуры Франции Рашида Дати решила повысить стоимость входных билетов в легендарный Лувр для посетителей из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом она сообщила в эфире телеканала BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дати заявила, что новые тарифы могут начать действовать с 1 января 2026 года. Какие именно расценки подразумеваются, министр не сообщила. На данный момент полная стоимость билета, согласно данным на сайте музея, составляет 22 евро.

Известно, что в 2024 году из 8,7 миллиона посетителей одного из главных символов Франции примерно 77 процентов были иностранцами, 23 процента - гражданами США.