Сегодня звезды гороскопа будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело сегодня будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Овен

Сегодня звезды гороскопа будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело сегодня будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Телец

Телец рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Тельца неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Близнецы

Сегодня Близнецы способны легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Близнецов с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Близнецы и сами перестанут понимать, что больше их привлекает и куда их тянет. Так что рассчитывать в этот день на их постоянство чувств не стоит. Ну, вот такие сегодня Близнецы - немного ветреные и непостоянные!

Рак

Рак рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Раку предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Рак упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на завтрашний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Лев

Льву может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Льва такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное - не переусердствовать, так как не всегда быть в центре - хорошо.

Дева

Дева рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самой Деве вполне может казаться, что она просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Дева не хочет излишне накалять обстановку, ей не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Весы

Сегодня если уж Весам придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня в голову Весов будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Весам лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Скорпион

Скорпиону будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Скорпиону сегодня логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

Стрелец

У Стрельца может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Стрельца недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть - там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня для Стрельца переключить свою бурную энергию на романтическое свидание - он об этом не пожалеет.

Козерог

Сегодня жизнь заставит Козерога побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сам Козерог не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Козерога в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной Козерогу задачи. Естественно, Козерог будет сопротивляться этому всеми силами - однако не факт, что его сопротивление окажется успешным.

Водолей

У Водолея есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие - не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Водолей рискует всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Рыбы

Рыбы будут испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Рыбы и будут стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая - к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в их душе перевесит.

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