Tesla занимается не только электромобилями, но и солнечными панелями. Однако результаты в этой области пока не впечатляют, что заставляет компанию Илона Маска менять подходы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В воскресенье сам основатель компании написал в Twitter о новом предложении: взять солнечные батареи для установки на крыше дома в аренду, причём сама установка будет бесплатной (точнее, 100-долларовый депозит за установку возвращается покупателю). Заплатить придётся только за демонтаж, в случае отказа от услуги, причём плата составит полторы тысячи долларов.

Сама же аренда солнечных батарей будет относительно недорогой - от 50 до 195 долларов в месяц, в зависимости от штата и площади системы. По мнению Маска, в районах с дорогим электричеством поставить такие батареи - все равно что заиметь печатный станок для денег.

Аренда доступна пока только в шести штатах. По оценке Tesla даже аренда солнечной батареи малой площади позволит в год сэкономить от 20 до 650 долларов - в зависимости от того, сколько в данном штате стоит электричество и насколько часто выглядывает из-за туч солнце.