Казалось бы, уже много сказано о том, что пить за рулём нельзя, но эта важная информация прошла мимо жителя Сакраменто (Калифорния, США).

Мужчина, чьё имя не называется, управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения, да ещё и не был пристёгнут ремнём безопасности. Совершая поворот, он не удержался в кабине и просто выпал на дорогу, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Неуправляемый грузовик проехал чуть дальше и во что-то врезался. Не сообщается, во что именно, но известно, что жертв в результате инцидента нет, если, конечно, не считать горе-водителя, получившего несколько травм. Сразу после того, как незнакомцу оказали медицинскую помощь, он попал в руки полиции и в данный момент находится под арестом.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!