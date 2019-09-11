Автор аккаунта @golden_pricetag в Instagram нашел способ заработать на богатых пользователях сервиса. Как сообщает The Daily Dot, он предлагает любому пользователю опубликоваться у себя с одним условием, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для появления фотографии на аккаунте @golden_pricetag необходимо заплатить не менее одной тысячи долларов и не более одного миллиона долларов. Желающие могут также добавить свою подпись и ссылку на личный аккаунт. При этом на снимок добавляется бирка с названием "Golden Price Tag".

Пока что опубликованы пять фотографий. На сайте аккаунта можно увидеть, сколько каждый заплатил за то, чтобы попасть на страницу. Наибольшую сумму пока оставил парень по имени Эммануил (Emmanuel). За публикацию снимка, как он сидит за рулем Rolls-Royce, было отдано три тысячи долларов.

Одна из девушек, Катя Клейнер (Katja Kleiner), указавшая у себя в аккаунте, что родом из России, отдала 2,5 тысячи долларов за пост. Судя по данным на сайте, автор Golden Price Tag уже заработал в сумме 8,5 тысячи долларов. В настоящее время на аккаунт подписаны более 3,8 тысячи человек. По мнению издания, Instagram вряд ли удалит аккаунт, так как он не нарушает правил сервиса.

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