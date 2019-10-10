Американский зонд Juno, который исследует Юпитер уже почти пять лет, проработает на орбите еще как минимум три-четыре года. Продление миссии поможет ученым понять, откуда берутся молнии и град на планете. Об этом заявил ТАСС научный руководитель миссии Скотт Болтон, передает Day.Az.

Разговор состоялся в рамках десятого Московского симпозиума по изучению Солнечной системы, который проходит в Институте космических исследований РАН

"Мы решили все проблемы, связанные с недостатком света на орбите, и теперь у нас нет никаких причин включать главный двигатель Juno. Он будет оставаться выключенным при любых обстоятельствах. В баках зонда сохранилось достаточно топлива еще на 3-4 года работы миссии, и мы уверены, что маневровые двигатели смогут исполнить все возложенные на них задачи", - заявил американский планетолог.

Зонд Juno уже почти пять лет изучает Юпитер, периодически сближаясь с планетой, получая фотографии и раскрывая особенности ее внутренней структуры при помощи девяти спектрометров, радаров, магнетометров и других научных инструментов.

За это время, отметил Болтон, американский аппарат сделал несколько важных и необычных открытий. К примеру, его инструменты показали, что у Юпитера, скорее всего, действительно есть плотное ядро, однако оно состоит не из каменистых пород или твердого водорода, а из некой пористой, рыхлой материи, природу которой еще предстоит прояснить.

Juno также смог раскрыть несколько странностей в поведении Большого красного пятна Юпитера, "вечного" урагана в его тропических широтах. Так, температура в его основании оказалась необычно высокой, а глубина этой воронки - неожиданно большой. Кроме того, зонд зафиксировал аномалии в структуре магнитного поля планеты - оно оказалось асимметричным. Относительно недавно он нашел неожиданно большие запасы воды на ее экваторе и следы мощнейших дождей, молний внутри порождающих их облаков, а также "аммиачного" града, чье существование не предсказывали модели климата Юпитера.

Юпитерианская "одиссея"

Все эти открытия, по словам Болтона, не только дали ответы на уже имевшиеся у планетологов вопросы, позволив им сузить число теорий формирования Юпитера, но и породили массу новых теоретических проблем. Зонд Juno попытается раскрыть их в рамках расширенной программы наблюдений, которая начнется в следующем году.

Как отметил геолог, она стала возможной благодаря двум вещам: неожиданно низкому уровню радиации в окрестностях Юпитера и уникальному орбитальному маневру, который зонд успешно провел в начале октября. Дело в том, что Juno должен был все чаще попадать в "тень" Юпитера во время сближений с ним, лишаясь доступа к солнечному свету на протяжении многих часов. Это, как опасались специалисты NASA, должно было привести к гибели зонда, если бы его орбиту не изменили.

Проблема заключалась в том, что главный двигатель зонда вышел из строя почти сразу после прибытия Juno к Юпитеру. Поэтому Болтону и его команде пришлось разработать другую схему "прыжка" через "тень" планеты - использовать небольшие маневровые двигатели в качестве замены для их поврежденного "большого брата".

"Конечно, нельзя сказать, что зонду сейчас ничто не угрожает. Высокий уровень радиации на орбите Юпитера по-прежнему остается проблемой. С другой стороны, мы можем с уверенностью заявить, что мы будем оставаться вне пределов "тени" до завершения миссии", - отметил Болтон.

Радиация пока не оказала существенного влияния на работу солнечных батарей и инструментов Juno. При этом в будущем, по словам руководителя миссии, она будет все сильнее мешать их работе из-за того, что зонд будет с каждым витком все ближе подходить к кромке атмосферы Юпитера.

Как отметил Болтон, научная команда и руководство NASA пока не решили, чем именно будет заниматься Juno в рамках расширенной миссии. Сейчас специалисты ведомства собирают различные предложения от других ученых и ведут дискуссии внутри NASA. Новые цели и задачи для пока единственного аппарата на орбите Юпитера будут озвучены в ближайшие полгода-год. "В частности, мы планируем собирать данные для двух последующих миссий: европейской JUICE и американской Europa-Clipper. Мы вряд ли "доживем" до их прибытия к планете, но поможем им эффективнее работать в том числе за счет более точного понимания того, как устроены орбиты спутников Юпитера", - подытожил Болтон.

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