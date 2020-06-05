Раскрыт способ избежать боли на ушах при ношении защитной маски

Популярный парикмахер и блогерша Оливия Смолли раскрыла способ, который помогает избежать боли на ушах из-за ношения медицинской маски.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах запечатлена девушка в голубой защитной маске с собранными в пучок волосами. Специалистка продемонстрировала, как натягивает резиновые лямки изделия выше ушей и закрепляет их на волосах с помощью заколок.

Подписчики оценили креативность парикмахера и поблагодарили ее в комментариях под публикацией. "Вау, это просто гениально!", "Спасибо, что поделилась с нами этим способом", "Выглядит очень мило и практично одновременно, спасибо!" - высказывались пользователи сети.