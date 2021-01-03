5 растительных продуктов с высоким содержанием белка

Сегодня все больше людей по разным причинам отказываются от мяса или вовсе от продуктов животного происхождения. Такой тип питания, как и любой другой, будет полезен только в том случае, если следить за количеством потребляемых витаминов, минералов и других необходимых организму веществ. Поэтому, как бы вы ни питались, не забывайте следить за тем, чтобы вам всего хватало.

Один из самых распространённых мифов о вегетарианстве состоит в том, что в продуктах растительного происхождения содержится недостаточное количество белка. Это далеко не так - главное, знать, какие продукты нужно употреблять для сбалансированного питания. Собрали 5 продуктов растительного происхождения, богатых белком.

Бобовые

Самый простой способ потреблять ежедневную норму белка - это включить в свой рацион бобовые. Больше всего белка содержится в чечевице, фасоли и нуте. Попробуйте делать чечевичные котлеты, домашний хумус и другие продукты из этих бобовых, или ешьте их просто так, например, добавляя в салаты.

Тофу

Тофу нередко называют веганским сыром за похожую консистенцию. Его особенность состоит в том, что он легко перенимает вкус того, в чем готовится, поэтому попробуйте употреблять его вместе с чем-то, а не отдельно. В ста граммах тофу содержится 8 граммов белка.

Амарант

Это достаточно экзотичная крупа, однако мы очень советуем включить не в свой рацион. Помимо ряда полезных качеств и веществ, на 100 грамм, а амаранта приходится девять грамм белка. Кроме того, из амаранта производят муку, с помощью которой можно готовить более полезные варианты выпечки.

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Гречка

А вот это очень привычная крупа - и кроме того, что она очень вкусная, она ещё и богата железом, клетчаткой и белком. В одной порции гречки содержится около пяти грамм белка, поэтому она может стать отличным дополнением, например, к чечевичным котлетам, для полноценного белкового приема пищи.

Тыквенные семечки ​

Всего в тридцати граммах тыквенных семечек содержится около пяти граммов белка, за что их называют рекордсменами среди растительных продуктов. В них также много самых разных микроэлементов, которые необходимы для правильной работы всего организма. Попробуйте добавлять тыквенные семена в салаты и каши или же ешьте их просто так в качестве полезного перекуса.