12 самых красочных природных чудес света

Земля "до краев" наполнена различными цветами, но есть места, где палитра пейзажей поражает воображение. Яркая цветовая гамма, как правило, - признак наличия пигментированных бактерий, осадочных слоев, которые копились миллионы лет, или действия других природных сил.

Возьмем, например, Каньо-Кристалес - реку в Колумбии, которая знаменита своими яркими красками. Реку называют жидкой радугой, и в ней обитают подостемовые растения Macarenia clavigera, которые окрашивают воду в красный, желтый, зеленый и синий цвета каждый год с июля по ноябрь.

А вот еще несколько примеров необычно окрашенных мест, которые украшают поверхность нашей планеты.

Семицветные пески - Шамарель, Маврикия

Песчаные дюны на юго-западе Маврикии названы семицветными из-за цветов, смешанных в песках, - красного, фиолетового, пурпурного, синего, зеленого, желтого и коричневого. Дюны были созданы путем постепенного превращения базальтовой лавы в глиняные минералы. Разные цвета - результат различной температуры охлаждения горной породы. Интересно, что если перемешать горсть разноцветного песка, песчинки потом снова улягутся в различные слои.

Лагуна-Колорадо - Потоси, Боливия

Мелкое соленое озеро красного цвета - место сбора стай фламинго (больше всего фламинго Джемса, но есть и андские, и чилийские фламинго). Красный цвет дает красноватый пигмент водорослей, которые здесь живут.

Озеро Утренней Славы - Йеллоустоунский национальный парк, США

Яркие краски в этом покрытом паром водоеме - результат работ пигментированных бактерий-термофилов, которые процветают при экстремальной температуре. Разные оттенки оранжевого и желтого указывают на меняющуюся температуру.

Национальный геопарк Чжанъе Данься - Ганьсу, Китай

Знаменит своим необычно окрашенным песчаником. Эти яркие утесы сформированы минеральными отложениями возрастом 24 млн лет.

Водопады Хавасу - Гранд-Каньон, США

Ярко-зеленый каньон и восхитительные водопады, которые в нем находятся, - оазис среди жаркой пустыни. Темно-бирюзовый оттенок воды - результат высокой концентрации магния и карбоната кальция.

Пейнтед-Дезерт - Национальный парк Окаменевший лес, США

Образование из слоев алевролита, сланца и глинистого сланца протянулось по северо-востоку Аризоны на 19,5 тысячи кв. км. Окраска ландшафта - результат обилия железа и магния в слоях горной породы.

Впадина Данакиль - Северная Эфиопия

Одно из самых жарких и низколежащих мест в мире. Данакиль известна желтыми и зелеными отложениями из серы и соли. Это место часто называют колыбелью человечества. В 1974 году здесь нашли останки Australopithecus afarensis, или Люси.

Гейзер Флай - Невада, США

Маленький, но яркий гейзер, который создали люди. Во время бурения колодца в поисках источников геотермальной энергии в 1964 году инженеры непреднамеренно "выпустили на свободу" гейзер. За годы богатая минералами вода гейзера, который постоянно выбрасывает фонтаны на высоту 1,5 метра, сформировала также травертиновые возвышенности. За яркие краски гейзера надо поблагодарить пигментированные бактерии-термофилы.

Тинойкэ Дзигоку - Беппу, Япония

Название этого источника с японского переводится как "проклятый пруд". И вам не захочется в него окунуться! Это не шутка. Температура воды - 77,8 градуса Цельсия, и здесь раньше пытали людей. Несмотря на мрачную историю, красный цвет имеет мало общего с кровью. Все дело в высокой концентрации оксида железа.

Розовый пляж - Сардиния, Италия

Песок пляжа содержит кораллы и фрагменты моллюсков, которые придают ему милый розовый оттенок. Рядом с кристально чистой голубой водой розовый пляж выглядит очень эффектно.

Цветные рудники - Калхэн, США

Находятся на востоке центра Колорадо. Здесь расположены худу - сложные экосистемы из растений и красивые отложения осадочной горной породы.

Большой призматический источник - Йеллоустоунский национальный парк, США

Огромный горячий источник - первый по величине в США и третий в мире. Но люди запоминают не его размер, именно радужную окраску. В Большом призматическом источнике живет множество пигментированных бактерий, которые отлично себя чувствуют у его богатых минералами краев.

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