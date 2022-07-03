Обнаружены патогены, ставшие причиной возникновения жизни на Земле

Ученые обнаружили следы вирусов, скрытых в древней группе микробов, которые поспособствовали возникновению сложной жизни на Земле, начиная от грибов и заканчивая людьми. Работы группы вирусологов были опубликованы в журнале Nature Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микробы, известные как асгардские археи, населяют дно океана, и существовали на Земле до появления первых эукариотических клеток. Ранее считалось, что сложные формы жизни на планете возникли в ходе заражения вирусами асгардских архей, однако до сегодняшнего дня у этой теории не было доказательств.

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи использовали глубоководный подводный аппарат для сбора образцов донных отложений и микробов из бассейна в Калифорнийском заливе. Затем ученые искали в ДНК архей доказательства перенесенной вирусной инфекции методом CRISPR, с помощью которого смогли найти иммунный ответ микробов на вирусы в виде сохраненного ДНК патогенов.

В ходе работы ученые обнаружили шесть вирусов, которые заражают два типа архей Lokiarchaeota и Helarchaeota, названных в честь скандинавского богов Локи и Хель. Исследователи также назвали вирусы в честь скандинавских мифологических существ, в том числе гигантского волка Фенрира и дракона Нидхогга.

Аналогичным образом в другом исследовании ученые обнаружили три группы вирусов семейного уровня, которые они назвали в честь трех норн (в скандинавской мифологии - три женщины, волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы людей и богов) - Вирд, Верданди и Скульд.

Работая с вирусной ДНК, исследователи смогли определить, как вирусы могут выглядеть. Например, вирусы, названные в честь Верданди, имеют выходящие за внешнюю оболочку хвосты, а патогены Вирда по форме напоминают лимон.