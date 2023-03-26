На Земле может появиться новый океан

Через миллионы лет в Африке может образоваться новый океан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет индийская газета The Economic Times.

Предположение ученых Лидсского университета основано на обнаружении в 2005 году в пустынях Эфиопии Восточно-Африканского разлома, длина которого составляет более 56 км.

"Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом", - рассказал докторант университета Кристофер Мур.

По его словам, подобные типы тектонических сдвигов наблюдались при образовании Красного моря между Африкой и Аравийским полуостровом и Аденского залива между Восточной Африкой и Западной Азией.

Отмечается, что формирование нового океана, который разделит Африку состоится только через миллионы лет.