Имена победителей Нобелевской премии по химии стали известны раньше срока

Письмо Королевской академии наук Швеции с именами лауреатов Нобелевской премии по химии этого года было по ошибке разослано раньше времени объявления победителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Академия случайно разослала электронные письма на четыре часа раньше церемонии объявления.

В пресс-релизе говорится, что Нобелевская премия по химии этого года присуждена трем работающим в США химикам - Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову.

Представитель академии Ева Невелиус сообщила, что решение о Нобелевских лауреатах еще не принято. "Единственное, что могу сказать, это то, что мы не можем комментировать произошедшее и никакого решения не принято", - пояснила она.