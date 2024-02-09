В Британии почти в семь раз побили собственный рекорд по выработке термоядерной энергии

Британские ученые объявили о новом рекорде в генерации термоядерной энергии в ходе испытаний на установках Joint European Torus (JET) недалеко от Оксфорда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Tech Xplore со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

Команда сумела получить 69 мегаджоулей за пять секунд, использовав 0,2 миллиграмма топлива. Предыдущий максимум был достигнут в 2022 году и составил всего 10 мегаджоулей.

В Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) отметили, что 69 мегаджоулей достаточно, чтобы дать свет в 41 тыс. домов на пять секунд.

Несмотря на новый рекорд, JET не произвел больше энергии, чем было затрачено на запуск реакции.

JET представляет собой токамак - термоядерный реактор с камерой, напоминающей по форме пончик. Внутри реактора размещают гранулы дейтерия и трития (изотопы водорода) по 0,1 миллиграмма. После этого горючее нагревают до температуры, в 10 раз превышающей жар в центре Солнца.

В результате образуется плазма, которая удерживается на месте с помощью мощных магнитов. Раскаленное вещество выделяет огромное количество тепловой энергии - в четыре миллиона раз больше, чем дало бы сжигание эквивалентного объема угля, нефти или газа.